Incidente stradale a Ragusa: quattro feriti in via G. Leone

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 21 di questo sabato 30 novembre in via G. Leone a Ragusa, subito dopo la rotatoria che collega alla SP 10 per Chiaramonte, in direzione del centro commerciale Ibleo. Tre autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto sono rimaste ferite quattro persone, tutte prontamente soccorse e trasportate nei pronto soccorso di Ragusa e Vittoria grazie all’intervento del personale sanitario del 118, giunto sul posto con tre ambulanze.

Fondamentale è stato il contributo della squadra operativa dei Vigili del Fuoco di Ragusa, che ha lavorato per liberare i feriti dalle lamiere delle auto e per mettere in sicurezza i veicoli incidentati. Inoltre, i vigili del fuoco hanno illuminato lo scenario per agevolare le operazioni delle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

