Padre e figlia ferite in incidente stradale a Modica

Incidente stradale stanotte a Modica. In via Nazionale, probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente di quelle ore o per altre cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente. Nonostante l’ora tarda, circa mezzanotte e mezza, il traffico è rimasto paralizzato poichè le due autovetture hanno invaso l’intera carreggiata. Sul posto mezzi del 118 per soccorrere i feriti.

AGGIORNAMENTO

Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, padre e figlia che viaggiavano sulla stessa autovettura Trauma toracico da apertura di airbag e un lieve trauma cranico per la minore. Dopo le cure e gli accertamenti del caso, sono stati entrambi dimessi