Incidente nel nisseno: muore una donna modicana

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio, martedì 4 ottobre, lungo la SS 626, in territorio di Caltanissetta. La vittima è una donna modicana di 65 anni, Daniela Gurrieri. La donna, trasporata in elisoccorso all’ospedale S. Elia del capoluogo nisseno, è morta nella notte a causa dei gravi traumi subiti.

La donna viaggiava in direzione Palermo, dove stava ritornando a casa dopo una visita ai parenti.

Il marito della donna, a bordo di un’altra autovettura, seguiva la moglie ed è stato coinvolto nell’incidente. E’ tenuto in osservazione in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’impatto è avvenuto sul viadotto Capodarso dove transitava un Tir che, per cause ancora da accertare, è precipitato nella scarpata sottostante dopo avere investito due macchine. Il camionista alla guida è morto sul colpo.