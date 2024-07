Incidente mortale ad Acate: ecco chi è la vittima

Incidente mortale in centro ad Acate, in via Indipendenza, una delle arterie principali della cittadina. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni, di un incidente autonomo. La vittima era a bordo di una autovettura.



Aggiornamento delle 19,28

Pare ci siano pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente autonomo. Sul posto, anche il magistrato di turno, Gaetano Scollo per autorizzare lo spostamento della salma. L’autovettura, una berlina – Alfa 166 – era condotta dalla vittima, un uomo di nazionalità rumena. Non è ancora chiaro se l’uomo sia rimasto vittima di un malore, in seguito al quale abbia perso il controllo della macchina, o se sia deceduto a seguito dello schianto, una circostanza che potrebbe essere chiarita solo da un accertamento autoptico. I rilievi sono effettuati dalla Polizia municipale di Acate.

aggiornamento ore 20,23

La vittima dell’incidente di Acate si chiama Manole Laurentiu, 35 anni, nazionalità rumena e residente a Niscemi

Ricerca fotografica di Franco Assenza

© Riproduzione riservata