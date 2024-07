Incidente in Sardegna muore il 25enne ragusano Marco Guastella

Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità iblea oggi pomeriggio. Marco Guastella, un giovane di 25 anni di Ragusa e lavoratore stagionale presso il Forte Village in Sardegna, ha perso la vita in uno scontro avvenuto lungo la statale 195 nei pressi di Pula.

Per cause ancora da accertare, la motocicletta Triumph guidata da Guastella si è scontrata violentemente con una Volkswagen Golf condotta da un 27enne. L’impatto, avvenuto in circostanze ancora al vaglio delle autorità, è stato così violento che il giovane centauro è stato sbalzato dalla sua moto, finendo pesantemente sull’asfalto.

Immediata è stata la richiesta di soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunte rapidamente le ambulanze del 118, oltre ai carabinieri e alla polizia locale di Pula. Nonostante i tentativi tempestivi di rianimazione, per il giovane siciliano non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo constatare il decesso di Guastella. foto tratta da L’unione sarda

