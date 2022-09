Incidente sulla Pozzallo-Marina di Modica, è morto il giovane ricoverato al Cannizzaro

E’ morto dopo 14 giorni di agonia all’Ospedale Cannizzaro di Catania il giovane vittima di un grave incidente che si è verificato lo scorso 14 settembre sulla Sp. 66 Pozzallo-Marina di Modica.

La vittima è Riccardo Nigro, 30 anni, modicano. Il ragazzo era alla guida di una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Ford. Era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico agli arti ma purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime.