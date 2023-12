Incidente ieri sera nel modicano: tre feriti

Incidente con tre feriti accaduto ieri sera intorno alle 22.10 allo svincolo per Gela sulla strada statale 194 al chilometro 104 nel tratto modicano.

Tre autovetture coinvolte e altrettante persone ferite ma non in modo grave. Il tratto stradale è stato chiuso per permettere i soccorsi e i rilievi. Sul posto la polizia stradale e una pattuglia del commissariato di Modica. Alla base dell’incidente ci sarebbe la mancata osservanza di un semaforo rosso. Si attendono esiti degli esami tossicologici effettuati come di rito.

UN ALTRO INCIDENTE IERI SERA SULLA COMISO-SANTA CROCE

Un altro incidente si è verificato ieri lungo la provinciale Comiso – Santa Croce Camerina. Un fuoristrada Kia, condotto da un tunisino di 55 anni, è finito fuoristrada. L’uomo è stato soccorso e medicato al Guzzardi di Vittoria. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia municipale di Comiso.

Ha collaborato Francesca Cabibbo