L’Asp di Ragusa ha ufficialmente bandito un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre 2025, segna un passo significativo verso il rafforzamento dell’organico sanitario e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Le discipline […]
Incidente frontale sulla SS 514: quattro giovani feriti, traffico rallentato
14 Ott 2025 08:54
Momenti di paura questa mattina lungo la Strada Statale 514, nei pressi della stazione di servizio Lukoil, a seguito di un incidente frontale tra due auto: una Ford e una Fiat Punto.
L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, è stato violento. A riportare le conseguenze peggiori sono stati i quattro giovani a bordo della Punto, tutti di origine straniera, che hanno riportato ferite e contusioni di diversa entità.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno di loro versa in gravi condizioni. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Uno dei ragazzi è stato trasportato in ospedale per accertamenti precauzionali, mentre gli altri sono stati medicati sul luogo dell’incidente.
Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e determinare eventuali responsabilità.
Il traffico lungo la SS 514 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.
© Riproduzione riservata