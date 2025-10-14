Incidente frontale sulla SS 514: quattro giovani feriti, traffico rallentato

Momenti di paura questa mattina lungo la Strada Statale 514, nei pressi della stazione di servizio Lukoil, a seguito di un incidente frontale tra due auto: una Ford e una Fiat Punto.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, è stato violento. A riportare le conseguenze peggiori sono stati i quattro giovani a bordo della Punto, tutti di origine straniera, che hanno riportato ferite e contusioni di diversa entità.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno di loro versa in gravi condizioni. Sul posto è immediatamente intervenuto il personale del 118, che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Uno dei ragazzi è stato trasportato in ospedale per accertamenti precauzionali, mentre gli altri sono stati medicati sul luogo dell’incidente.

Gli agenti della Polstrada hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e determinare eventuali responsabilità.

Il traffico lungo la SS 514 ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

