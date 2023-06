Incidente: ciclista ferito dopo scontro auto, trasferito a Catania

Un incidente dalla dinamica ancora da definire. Il ciclista, un giovane quarantenne di Modica, intanto è ricoverato al Trauma Center dove è stato trasferito nel pomeriggio di ieri in elisoccorso dopo l’impatto avvenuto sulla litoranea Santa Maria del Focallo – Marina di Marza.

Lo scontro con un’auto.

A bordo della sua bicicletta il giovane stava percorrendo un tratto della litoranea in cui è installato un semaforo che regolamenta il senso alternato del traffico per dei lavori in corso. Immessosi con la bici sull’unica carreggiata aperta al transito, sarebbe finito contro un’auto che veniva dal senso opposto al suo percorrendo la corsia aperta al movimento veicolare. Da accertare, nella fase di studio della dinamica, il funzionamento del semaforo ma anche e soprattutto l’esatto rispetto del divieto ad accedere nella corsia.

L’impatto contro l’auto è stato violento. Intervenuta l’ambulanza del 118 da Pozzallo e quella medicalizzata di Rosolini. Per i politraumi riportati è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito d’urgenza il ferito al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. I rilievi dell’incidente sono dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Modica e della Stazione di Ispica. foto di repertorio