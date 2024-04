Incidente autonomo: tir impatta contro il guardrail sull’autostrada Siracusa-Gela nel tratto Rosolini Ispica

Un incidente autonomo che ha portato un Tir ad impattare contro il guardrail nel tratto autostradale fra Rosolini ed Ispica. E’ accaduto nella notte in prossimità di Rosolini per cause in corso di accertamento. Il pesante mezzo viaggiava in direzione di Modica proveniente dal versante siracusano. Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Stradale di Noto che ha provveduto ad eseguire i rilievi dell’incidente ed a regolare la viabilità nel tratto interessato dall’incidente.

ENTRO MEZZOGIORNO SARA’ RIPRISTINATA LA VIABILITA’

Confermato dalla sala operativa del Compartimento di Catania che ha in carico tutto quanto accade nei tratti autostradali, l’incidente non avrebbe procurato danni ad altri mezzi. Entro mezzogiorno sarà ripristinata la viabilità nel tratto in cui il Tir è rimasto danneggiato. Al momento la circolazione è stata interrotta solo nel tratto interessato dall’incidente e viene regolata dal personale della Polizia Stradale. Entro le 12 è atteso il ripristino completo della viabilità.

Foto: Franco Assenza

© Riproduzione riservata