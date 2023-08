Incidente alle porte di Marina di Ragusa: elisoccorso motociclista

Trasferimento in elisoccorso al Trauma center del Cannizzaro di Catania per un quarantenne di Scicli. È accaduto poco fa alle porte di Marina di Ragusa in prossimità del cimitero, sulla strada che dalla località balneare conduce a Santa Croce Camerina.

IL CENTAURO E’ UN 40ENNE DI SCICLI

Si sono scontrate una moto condotta dal 40enne di Scicli e una autovettura condotta da un anziano. Pare che i due mezzi viaggiassero nella stessa direzione di marcia ma ancora i rilievi sono in corso. Sul posto la polizia locale di Ragusa. Ancora non note le condizioni dell’uomo trasferito in elisoccorso per le ferite riportate; pare però che non sia in pericolo di vita.