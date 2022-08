Incidente a Vittoria, due feriti. L’auto non si è fermata a prestare soccorso

Siamo di fronte all’ennesimo pirata della strada. Un incidente si è verificato a Vittoria stamani, lungo la rotatoria della ex sp. 17. Un’auto ha tagliato la strada ad un’altra autovettura che infatti ha avuto un incidente. A bordo, due feriti, per fortuna non in gravi condizioni.

La persona alla guida dell’altra auto non si è fermata a prestare soccorso, infatti è fuggita. Sul posto il personale del 118 e le forze dell’ordine.

La vettura è stata rimossa dalla ditta Cavarra che si è occupata anche del ripristino del manto stradale.