Incidente a Pasquetta: auto finisce fuori strada e si capovolge. Due feriti

Intorno alle 15, in contrada Giardinello lungo la strada Comiso-Vittoria, si è verificato un incidente autonomo. Le autorità hanno confermato l’incidente, ma al momento non hanno fornito dettagli specifici.

La chiamata alla Questura è stata seguita dall’intervento dei vigili urbani di Vittoria, che si sono diretti sul luogo dell’incidente per gestire la situazione. Dopo lo sbandamento, l’automobile è uscita fuori strada e si è capovolta. Sull’automobile viaggiavano due persone, madre e figlia, rimaste ferite. La figlia è stata già dimessa dall’ospedale mentre per la madre, che subito una frattura, sono ancora in corso gli accertamenti.

