Incidente a Comiso, scontro fra due auto

Un incidente si è verificato stamani a Comiso in via San Biagio, incrocio con via Gandhi, all’uscita dalla città in direzione Vittoria. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto hanno avuto un impatto.

Non ci sarebbero per fortuna feriti gravi, solo danni alle auto. Sul posto è intervenuta comunque l’ambulanza e la polizia per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.