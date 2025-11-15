Incidente a Comiso in via Garibaldi: coinvolti una moto e un’auto

Un incidente si è verificato questa sera a Comiso, in via Garibaldi, nel tratto in direzione della città per chi arriva da Ragusa. Due i mezzi coinvolti: una moto e una Renault Scenic.

La moto è rimasta a terra dopo l’impatto, mentre l’auto ha riportato danni nella parte anteriore, con il parabrezza visibilmente compromesso. Le cause dell’incidente non sono ancora chiare e al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla dinamica.

Sul posto è arrivata un’ambulanza intorno alle 21,30 che ha prestato i primi soccorsi al motociclista. Restano da accertare le condizioni del centauro e l’esatta ricostruzione dell’accaduto. Ha collaborato Francesca Cabibbo



