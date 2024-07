Incendio nella discarica di San Biagio a Scicli. Distrutta gran parte della copertura

Sono state due squadre dei vigili del fuoco del Distaccamento di Modica a spegnere il rogo che si è sviluppato all’interno del perimetro della discarica di San Biagio, la vecchia discarica che per un decennio è stato il luogo dove i Comuni di Modica, Ispica e Pozzallo oltre che di Scicli hanno conferito i rifiuti dandogli l’etichetta (ma anche l’onere) di impianto comprensoriale. Solo poco dopo mezzogiorno i pompieri sono riusciti ad avere ragione delle fiamme che si sono sviluppate soprattutto in una parte del perimetro esterno dell’impianto. Fiamme che, non si esclude, siano state appiccate appositamente per eliminare e distruggere, si presume. il “passaggio” fuori sacco di rifiuti. Il forte vento che è soffiato su tutto il territorio, non solo in quello costiero ma anche in quello dell’entroterra, ha messo a dura prova il lavoro dei vigili del fuoco che hanno dovuto faticare parecchio per avere ragione delle fiamme sviluppatesi a San Biagio.

Non è una novità la “pratica” abusiva di conferire i rifiuti lungo il perimetro della discarica. Naturalmente da parte di ignoti.

La discarica di San Biagio ha rappresentato da anni un grosso problema per il Comune di Scicli: vuoi per il percolato che, nei mesi invernali, fuoriesce dalla montagna di rifiuti, vuoi per i rischi incendi che periodicamente sono dietro l’angolo. Eppure gli uffici di igiene ambientale costantemente assicurano il monitoraggio dei luoghi nell’attesa che vengano completati i lavori per la realizzazione del CCR, il centro comunale di raccolta che dovrebbe aiutare di molto la gestione dei rifiuti ed il loro smaltimento. “Aspettiamo il verbale dei Vigili del fuoco – dichiara il sindaco Mario Marino – dal verbale conosceremo l’esatta causa dell’incendio. Sul posto sono andati gli uomini della Polizia Locale per verificare lo stato dei luoghi ed anch’essi hanno redatto una relazione su quanto accaduto. Siamo non poco preoccupati per quanto molte volte si verifica nei pressi della discarica. Pare che qui, proprio nella parte perimetrale, persone ignote conferiscono i rifiuti per evitare di smaltirli adeguatamente e secondo le regole della raccolta differenziata. I nostri uffici sono in allerta per fermare questo malcostume”.

Foto: repertorio

