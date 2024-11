Così un poliziotto e un vigile del fuoco hanno salvato la famiglia durante incendio casa a Chiaramonte

L’incendio divampato durante la mattinata di sabato 9 novembre in un’abitazione del centro storico di Chiaramonte ha creato momenti di grande tensione e apprensione. Nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, un poliziotto e un vigile del fuoco, entrambi fuori servizio, si sono prontamente attivati per mettere in sicurezza l’area e aiutare gli occupanti dell’abitazione.

Un intervento che ha evitato il peggio

Grazie alla rapidità del loro intervento, le persone all’interno sono state evacuate in modo tempestivo e sono rimaste illese. I due soccorritori hanno inoltre collaborato alle operazioni successive, contribuendo a tenere la situazione sotto controllo fino all’arrivo dei colleghi in servizio.

