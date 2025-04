Incendio in un’abitazione: coppia si salva scappando dalla finestra a Modica Bassa

Momenti di paura all’alba in una via nel cuore di Modica Bassa, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione, sorprendendo nel sonno una giovane coppia che vi abita.

Le fiamme si sono propagate rapidamente impedendo ai due giovani di raggiungere la porta d’ingresso per mettersi in salvo. Intrappolati dal fuoco e dal fumo denso, i due giovani sono riusciti a scappare da una finestra. All’arrivo dei soccorritori, erano già in strada. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.

Fortunatamente, la coppia ha riportato solo una lieve intossicazione da fumo, senza gravi conseguenze. Per precauzione, sono stati portati in ospedale. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento: è possibile che si sia sviluppato nella nicchia del frigorifero.

