Incendio in un locale tecnico dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania, intervenuti i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti, nella mattinata di oggi, per un incendio sviluppatosi in un locale tecnico sottostante la torre “C” del complesso ospedaliero “Garibaldi Nesima” a Catania.

Le cause dell’incendio, che ha coinvolto materiale dismeso e di risulta in attesa di smaltimento, sono in fase di accertamento.

I fumi persistenti dell’incendio, inizialmente attaccato dalla squadra antincendi dell’azienda ospedaliera e poi definitivamente domato dalle squadre dei vigili del fuoco giunte dal Distaccamento Sud e dalla Sede Centrale, hanno invaso i piani soprastanti destinati ad ambulatori.

A scopo precauzionale si è resa, pertanto, necessaria la loro parziale evacuazione, in collaborazione con il personale ospedaliero in servizio.

Al momento, non abbiamo notizia di persone infortunate o intossicate dai fumi dell’incendio.

Sul posto anche una squadra di Vigili del Fuoco del Nucleo Speciale per gli interventi su scenari NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), per la verifica di eventuale presenza di sostanze tossiche o nocive, e del funzionario in servizio di guardia per il coordinamento delle operazioni e il raccordo con con il management dell’azienda Ospedaliera.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i reparti e i locali tecnici interessati ed hanno dato la necessaria assistenza al personale dell’ospedale per il ripristino delle ordinarie condizioni di esercizio dei locali parzialmente evacuati.

