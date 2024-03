Incendio in un garage a Vittoria. Indagini in corso

Incendio domato in un garage situato all’incrocio tra via Marzabotto e via Evangelista Rizza a Vittoria, una zona molto frequentata della città. Fortunatamente, i danni non sembrano essere gravi grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, i quali hanno impedito alle fiamme di propagarsi oltre il locale interessato. Non risultano persone ferite nell’incendio che ha coinvolto un ex magazzino trasformato in garage. Al momento, le autorità stanno indagando sulle cause che hanno scatenato l’incendio. Sul luogo dell’evento è intervenuta una volante della polizia proveniente dal commissariato vittoriese. Ricerca fotografica di Franco Assenza

