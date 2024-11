Incendio in contrada Utra a Monterosso, nonostante le temperature basse e l’umidità

Un violento incendio è divampato nella serata di ieri in Contrada Utra, al confine con la zona forestale di Bosco Canalazzo, nel territorio di Monterosso Almo. Le alte fiamme erano visibili da diverse aree del paese, creando preoccupazione tra i residenti.

Un evento inusuale per la stagione

L’incendio si è verificato in un periodo dell’anno in cui le basse temperature serali solitamente riducono il rischio di roghi. Questo rende l’episodio particolarmente insolito e preoccupante e fa pensare, naturalmente, all’ipotesi dolosa.

Intervento e difficoltà nelle operazioni di spegnimento

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile di Monterosso Almo, che hanno lavorato con grande impegno per circoscrivere le fiamme. Le operazioni si sono rivelate complesse a causa dell’estensione del rogo e della conformazione del terreno nella zona boschiva. L’incendio si è poi spento in serata, in modo autonomo.

Foto: Alessandro Pantano

