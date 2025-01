Incendio di due auto a Pozzallo. Le fiamme legate ad un corto circuito di una vettura datata

L’allarme è scattato poco dopo le 6 di questa mattina in via nel centro cittadino di Pozzallo. Ad essere avvolte dalle fiamme due autovetture, una Lancia Musa ed una Fiat Punto, che i proprietari avevano lasciato in sosta per la notte nella centralissima via Mario Rapisardi. Dalle prime indagini e dalle prime verifiche eseguite dai vigili del fuoco del Distaccamento di Modica e dai carabinieri della locale Stazione e della Compagnia, non ci sarebbero tracce di dolo.

Nessun segnale che possa riportare ad un gesto doloso o di ritorsione e vandalismo. Dalle prime ipotesi sarebbe stato un corto circuito partito da una delle due auto, datata nel tempo e quindi avanti negli anni di immatricolazione, a causare l’incendio. I militari dell’Arma hanno eseguito gli accertamenti sul posto ed hanno esaminato anche le registrazioni di un impianto di videosorveglianza che si trova nella zona. Nè i vigili del fuoco avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile o bottigliette contenente lo stesso e né i carabinieri hanno individuato cause dolose in capo ai proprietari delle due autovetture che sono incensurati e che hanno presentato già la denuncia alla locale Stazione dei carabinieri.



© Riproduzione riservata