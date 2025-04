“Suo figlio è nei guai”: ma è una truffa. Anziana smaschera il raggiro e fa arrestare il malvivente

È finito in manette nella mattinata del 15 aprile un uomo di 38 anni, originario di Catania, colto in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi per concorso in truffa aggravata ai danni di un’anziana del posto.

La vittima, una donna di 81 anni, era stata contattata telefonicamente da due individui che si erano finti “Marescialli dei Carabinieri”. I truffatori l’avevano convinta che il figlio fosse rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che, per evitare conseguenze giudiziarie, fosse necessario consegnare denaro o gioielli.

La prontezza di un’anziana ha fatto arrestare il malvivente

L’anziana, però, insospettita dalla telefonata, ha avuto la prontezza di allertare il 112, permettendo ai militari di organizzare un’azione tempestiva. I Carabinieri hanno predisposto un servizio presso l’abitazione della donna e, poco dopo, si è presentato un uomo con il ruolo di falso “delegato dei Carabinieri”, per ritirare la busta con gioielli e due orologi del valore complessivo di circa 16.000 euro.

L’uomo è stato bloccato sul posto, accompagnato presso la Compagnia di Vittoria per l’identificazione e, successivamente, trasferito presso la Casa Circondariale di Ragusa, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

I gioielli sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria. Intanto, proseguono le indagini dei Carabinieri per individuare i complici, attualmente ancora ignoti.

