Incendio alla Almer di Ragusa: due operai ustionati alle mani

Ieri sera, intorno alle 19:30, un incendio è scoppiato presso lo stabilimento Almer di Ragusa, coinvolgendo un’area della produzione in cui è situato un estrusore. L’incidente, causato dalla perdita di olio idraulico dall’estrusore, ha portato allo sviluppo di un incendio che ha rapidamente danneggiato la pressa, il carroponte e una parte della copertura dello stabilimento.

Due squadre operative dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autoscala per un totale di 13 uomini e 5 mezzi, sono intervenute sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. I Vigili del Fuoco hanno lavorato fino a mezzanotte per garantire lo spegnimento completo dell’incendio e verificare eventuali residui di pericolo.

Nell’incidente, due operai hanno riportato piccole ustioni alle mani e sono stati portati all’ospedale di Ragusa per le cure del caso. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione.

