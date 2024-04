Inaugurato il “Museo della città”. A Ragusa un viaggio nel tempo e nella cultura

Una nuova gemma culturale si aggiunge al patrimonio di Ragusa: il Museo della Città, ospitato nel suggestivo Palazzo Zacco, è stato inaugurato oggi in una cerimonia che ha visto la partecipazione del sindaco Peppe Cassì e di numerosi cittadini entusiasti.

Questo nuovo museo, nato dalla volontà di valorizzare il ricco patrimonio storico e artistico della città, offre ai visitatori un viaggio affascinante attraverso le diverse epoche che hanno plasmato l’identità di Ragusa. Dall’epoca contadina alla splendida fioritura barocca fino allo sviluppo urbanistico del ventennio, il museo presenta opere d’arte, strumenti multimediali e reperti che raccontano la storia della città in modo coinvolgente e interattivo.

Tra le principali attrazioni del Museo della Città vi è una rappresentazione artistica di Piazza San Giovanni con una scalinata imponente anziché il sagrato, un’innovazione architettonica che pochi conoscevano. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire il progetto originale del Ponte nuovo che tocca il Ponte vecchio, offrendo una visione unica della pianificazione urbana di Ragusa.

Il museo non solo offre una panoramica storica della città, ma ospita anche opere d’arte di artisti locali come Carmelo Cappello e fotografie di Giuseppe Leone, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei visitatori.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, il museo dispone di spazi dedicati ai più piccoli, come un’aula didattica e una sala giochi, dove i bambini possono imparare e divertirsi contemporaneamente.

Il Museo della Città, situato in via San Vito, sarà aperto al pubblico dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18, e la domenica dalle 10 alle 13.30, con ingresso gratuito per tutti.

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato l’importanza di questa nuova struttura culturale, che non solo promuove la conoscenza e il turismo, ma contribuisce anche a rafforzare l’identità e il senso di appartenenza della comunità ragusana.

© Riproduzione riservata