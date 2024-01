Inaugurato “Il Battesimo di Gesù” di Giovanni Iudice nella Chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle a Comiso

L’opera “Il Battesimo di Gesù” del pittore Giovanni Iudice è stata recentemente inaugurata nella Chiesa Madre di Santa Maria delle Stelle a Comiso. L’opera, di dimensioni 150×120 cm, è stata collocata in una parte della chiesa che in passato ospitava un’altra rappresentazione simile, ma andata purtroppo perduta, realizzata da Giuseppe La Leta, un pittore locale sordomuto.

IL DIPINTO

Il dipinto di Iudice, con una forma centinata, ritrae la scena del battesimo di Gesù in uno scenario mediterraneo, prendendo spunto da un angolo del Giardino della Kolymbethra di Agrigento. Sullo sfondo, in un’interpretazione artistica che richiama lo stile pittorico del periodo 600-700, è raffigurato un paesaggio urbano contemporaneo con la silhouette della basilica di Santa Maria delle Stelle. Inoltre, un elemento distintivo dell’associazione “Ad Sidera” e del nome della basilica, una “stella” solitaria nel cielo azzurro, è inclusa nell’opera.

L’inaugurazione dell’opera ha suscitato grande interesse e apprezzamento nel contesto architettonico settecentesco della chiesa. Durante l’evento, il critico e storico dell’arte Paolo Nifosì ha presentato un breve excursus sulle opere del passato che hanno trattato lo stesso tema del Battesimo di Gesù, citando diversi artisti famosi tra cui Giotto, Piero della Francesca, Verrocchio, Leonardo, Giovanni Bellini, Tiziano, Tintoretto e altri, fino ad arrivare a opere più contemporanee, come quelle di Guttuso e Salvatore Fiume a Comiso, Piero Guccione e Orazio Spadaro.

Il critico ha sottolineato la luminosità e la trasformazione del disegno in pittura come caratteristiche distintive dello stile di Iudice, mentre lo stesso pittore ha evidenziato le scelte fatte per l’opera, combinando elementi antichi e moderni in un paesaggio che richiama l’antichità con dettagli di edifici moderni.

Iudice ha ringraziato l’associazione “Ad Sidera” per avergli concesso la libertà artistica nel realizzare l’opera e gli amici che hanno posato come modelli per i personaggi ritratti nel dipinto.