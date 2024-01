Inaugurato da poco, chiude in un senso di marcia anche il tratto autostradale fino a Modica

Autostrade Siciliane annuncia la programmazione di lavori di manutenzione sulla A218 SR-Gela, suscitando sorpresa e interrogativi rispetto agli interventi. La notizia arriva soltanto un mese dopo l’inaugurazione del tratto autostradale tra Modica e Ispica-Pozzallo, sollevando domande sulla necessità di interventi di manutenzione così precoci.

Secondo l’annuncio ufficiale, la parzializzazione della A218 SR-Gela è prevista fino al 30 giugno 2024, coinvolgendo il tratto tra lo svincolo di Rosolini (km 40+200) e lo svincolo di Modica (km 59+400). Questa parzializzazione sarà implementata attraverso la chiusura alternata della corsia di marcia, con possibilità di sorpasso o utilizzo della corsia di emergenza in base alle esigenze, allo scopo di facilitare le attività di manutenzione.

L’aspetto più sorprendente di questa situazione è che una parte del tratto autostradale in questione è stato inaugurato solo un mese fa. L’apertura di nuovi tratti autostradali è generalmente vista come un passo avanti verso l’efficienza e la modernizzazione delle infrastrutture, e di solito, la manutenzione intensiva non è prevista nei primi mesi dopo l’apertura.

La tempistica così rapida per l’avvio dei lavori di manutenzione ha suscitato alcune perplessità nella comunità locale, che si domanda se ci siano state problematiche impreviste nel tratto autostradale appena inaugurato. Alcuni residenti e automobilisti esprimono il desiderio di ricevere maggiori dettagli su quali tipi di interventi siano necessari così presto dopo l’apertura.