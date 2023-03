Inaugurata la residenza sanitaria assistita Nk Marina

Si è svolta oggi la cerimonia di apertura della Residenza Sanitaria Assistenziale “NK Marina”, un nuovo centro che offre servizi di alta qualità per anziani e persone con disabilità, e che rappresenta un importante traguardo per la comunità locale e per il sistema sanitario nazionale.

«La data del 6 marzo non è stata casuale, infatti oggi, nostro padre, Nuccio Cappadona avrebbe compiuto 60 anni. Questa nuova Residenza Sanitaria Assistenziale rappresenta un importante investimento per il territorio, che potrà contare su un centro di altissima qualità dedicato all’assistenza di chi ha bisogno. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo importante progetto, che rappresenta una grande opportunità per la comunità locale e per tutti coloro che desiderano un’assistenza di qualità e specializzata.» – Con queste parole Giulia Cappadona si è rivolta ai numerosi partecipanti all’inaugurazione della RSA. Accanto a lei la sorella Gloria. Due donne che hanno voluto coronare il sogno che il loro papà – Nuccio Cappadona -, scomparso prematuramente, aveva ideato. È toccato a loro realizzarlo e ci sono riuscite.

La cerimonia di apertura della Residenza Sanitaria Assistenziale ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo politico e sanitario locale, nonché dei rappresentanti che hanno effettuato i lavori. Presente anche lo staff della RSA.

La nuova Residenza Sanitaria Assistenziale è stata realizzata con grande attenzione per garantire il massimo comfort e la migliore assistenza possibile per i suoi ospiti. Le camere sono spaziose e luminose, con arredi moderni e funzionali, e dotate di ogni comfort. Inoltre, il centro dispone di ampi spazi comuni, come sale e giardini, dove gli ospiti possono socializzare, partecipare ad attività e trascorrere piacevoli momenti di relax. In programma, nel prossimo futuro, la realizzazione di una piscina riabilitativa, campo di golf e uno di bocce.

«Il centro dispone di personale altamente qualificato e specializzato, che offre assistenza medica, infermieristica e psicologica personalizzata. – ha sottolineato il direttore sanitario della struttura, Biagio Aprile. – Infatti, gli ospiti della Residenza Sanitaria Assistenziale possono contare su un’ampia gamma di servizi, tra cui fisioterapia, attività di riabilitazione, terapie occupazionali, supporto psicologico, assistenza domiciliare e molto altro ancora.»