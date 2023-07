In via sperimentale istituita l’Unità semplice di Medicina d’Urgenza all’ospedale di Modica

L’Asp di Ragusa ha avviato in via sperimentale presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica l’Unità Operativa Semplice (U.O.S.) di Medicina d’Urgenza. Questa struttura utilizzerà gli 8 posti letto per pazienti acuti non ancora attivati presso il DEA di I Livello “Ospedali riuniti di Modica-Scicli”, oltre a 4 posti tecnici di Osservazione Breve Intensiva. L’istituzione di questa Unità di Medicina d’Urgenza è una risposta alle analisi effettuate sui volumi e le caratteristiche degli accessi in Pronto Soccorso, sui tempi di attesa, sui trattamenti eseguiti e sui ritardi nei successivi ricoveri.

LE ANALISI DEL COMMISSARIO FABRIZIO RUSSO

Secondo il commissario straordinario dell’ASP di Ragusa, il dott. Fabrizio Russo, i dati raccolti hanno evidenziato la necessità di intervenire per ridurre gli accessi inappropriati ai reparti ospedalieri, migliorare il percorso del paziente dal Pronto Soccorso verso setting assistenziali più appropriati, ridurre il sovraffollamento e migliorare le performance aziendali. Si è consapevoli della carenza di medici nel Pronto Soccorso, a cui si sta cercando di far fronte attraverso concorsi a tempo indeterminato e convenzioni esterne. Tuttavia, è altrettanto importante individuare modelli organizzativi più adeguati. L’Unità Semplice di Medicina d’Urgenza presso l’ospedale di Modica contribuisce anche a colmare la mancanza di posti letto di osservazione e risponde alle esigenze di assistenza sanitaria del Distretto più popoloso dell’ASP di Ragusa.

L’obiettivo di questa iniziativa è migliorare la gestione dei pazienti in Pronto Soccorso, garantendo una risposta più tempestiva e appropriata alle diverse necessità di assistenza.