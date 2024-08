In via Achille Grandi dal 5 al 10 agosto lavori al manto stradale. Traffico dirottato

Dal 5 al 10 agosto, la città di Ragusa vedrà un importante intervento di manutenzione sul manto stradale di via Achille Grandi. I lavori, parte del più ampio piano di asfaltature avviato dall’amministrazione comunale, sono stati annunciati dall’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida.

In una recente dichiarazione, l’assessore Giuffrida ha sottolineato l’importanza di questi interventi, che seguono quelli già eseguiti a Marina e nelle contrade. “Con il progressivo svuotamento della città nel periodo estivo, così da ridurre i disagi, riparte il piano asfaltature su Ragusa. Il primo intervento potrà però creare qualche disagio: motivi di sicurezza ci impongono di cominciare da via Achille Grandi,” ha affermato Giuffrida.

Il tratto interessato dai lavori è quello in entrata, compreso tra lo svincolo con la ex Sp73 e il Centro commerciale Le Masserie. Questa porzione di strada ha subito un notevole deterioramento negli ultimi mesi a causa degli elevati volumi di traffico. Tuttavia, l’assessore ha assicurato che via Achille Grandi non sarà chiusa al traffico durante i lavori. “I lavori procederanno per fasi con il conseguente restringimento della carreggiata. Gli automobilisti potranno quindi scegliere se percorrere comunque via Achille Grandi o svoltare per la zona Asi,” ha spiegato.

I lavori sono stati programmati in un periodo tradizionalmente di ferie per molti lavoratori pendolari Ragusa-Marina, minimizzando così l’impatto sul traffico cittadino. Questo intervento si inserisce in una serie di iniziative volte a migliorare la sicurezza e la qualità delle strade di Ragusa, rispondendo alle esigenze dei cittadini e garantendo una maggiore fruibilità delle infrastrutture urbane.

© Riproduzione riservata