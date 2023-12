In stato di fermo il presunto accoltellatore di Vittoria

Due giorni di indagini serrate e alla fine i carabinieri hanno stretto il cerchio ed è scattato il fermo. E’ in carcere da domenica notte il presunto autore dell’accoltellamento di venerdì pomeriggio a Vittoria. Su di lui grava l’accusa di tentato omicidio. Pregiudicato, trentenne, ha colpito più volte con un oggetto affilato probabilmente un coltello, un ventottenne anch’egli pregiudicato. È stato sottoposto a per evitare il pericolo di fuga. Oggi alle 10, assistito dal suo legale, l’avvocato Matteo Anzalone, l’uomo indiziato di delitto comparirà in carcere davanti al giudice per le indagini preliminari per l’interrogatorio di garanzia. Come si ricorderà l’accoltellamento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in centro a Vittoria tra via Firenze e via Cavour. Erano stati gli operatori del soccorso ad allertare le forze di Polizia. Quando i carabinieri erano arrivati nel luogo dell’accoltellamento, non avevano trovato nessuno. Le indagini sono scattate immediatamente. I militari dell’Arma hanno sentito testimoni e visionato immagini dagli impianti di sorveglianza e individuato il presunto colpevole.