In Sicilia gli adolescenti leggono poco. La fotografia di Save the Children

I dati sono contenuti nella XVI edizione dell’Atlante dell’infanzia diffuso da Save the Children a poca distanza dalla Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza in programma il 20 novembre di ogni anno per ricordare l’adozione, nel 1989, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ha lo scopo di promuovere i diritti civili, sociali, politici e culturali di bambini e adolescenti in tutto il mondo. A diffondere i dati proprio l’associazione umanitaria mondiale. Nell’isola solo il 32,3 per cento degli adolescenti legge libri al di fuori di quelli scolastici; una percentuale che è la più bassa d’Italia. La media italiana, invece, è del 53,8 per cento. Deficitario anche il dato di visite a mostre e musei: in Sicilia solo il 39,7 per cento ha visitato questi luoghi di cultura a fronte della media nazionale che è del 50,1 per cento ed il 31,5 per cento i siti archeologici che nella penisola registra il 40,2 per cento. Diverso il dato, che è assestato al 39,6 per cento, degli adolescenti che sono andati a teatro: è maggiore rispetto alla media italiana che è del 33,2 cento, mentre solo il 24,3 per cento è andato ad un concerto ponendo la Sicilia fra le più basse tra le regioni italiane a fronte del 33,3 per cento della media nazionale. Per quanto riguarda l’attività fisica, la ricerca registra una percentuale del 30,6 per cento di adolescenti che non praticano alcuna attività fisica, dato che in fatto di sedentarietà la pone dietro alla Calabria.



Il report fotografa anche la composizione delle famiglie ed i sistemi di cura nei casi in cui ci sono adolescenti in bisogno.

Sempre più adolescenti sono figli unici in Italia (sono il 22 per cento e le famiglie con adolescenti che hanno un solo figlio sono il 27,5 per cento) ed oggi quasi un adolescente su quattro vive con un solo genitore: il 4,4 per cento delle famiglie con figli adolescenti sono composte da un padre monogenitore e il 18,5 per cento da una madre sola. In Sicilia le famiglie con adolescenti che hanno un solo figlio sono il 24,3 per cento. Il sistema di cura fa emergere la disponibilità di pochi posti e con ampi divari regionali. In Sicilia i posti disponibili in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Npia) sono 31 e non esistono strutture residenziali che possono prendere in carico “post ricovero” gli adolescenti affetti da disagi.





I dati di frequenza scolastica? Save the Children fa l’analisi anche di questo fenomeno.

La scuola, luogo di crescita per gli adolescenti, è anche il luogo in cui si manifestano i primi divari, territoriali e sociali. Il tasso di dispersione implicita alla fine delle superiori è dell’8,7 per cento a livello nazionale mentre in Sicilia il dato si alza assestandosi al 12,1 per cento.

