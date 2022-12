In Sicilia è tempo di saldi: si anticipa al 2 gennaio

La regione Sicilia ha anticipato di qualche giorno il tempo dei saldi invernali: si comincia, infatti, il 2 gennaio e si termina il 15 marzo. A livello nazionale, infatti, i saldi scatteranno il 5 gennaio.

Una misura decisa per dare un po’ di respiro al commercio e ai consumatori, in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti.

La programmazione, fissata con un decreto dell’assessorato regionale alle attività produttive, prevede che i saldi invernali inizino, appunto, il 2 gennaio e finiscano il 15 marzo, mentre quelli estivi dal 1 luglio al 15 settembre.

Ma nonostante la volontà di anticipare i saldi, in realtà secondo Federconsumatori saranno poche le famiglie a poter acquistare qualcosa.

Secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, solo il 24% delle famiglie italiane comprerà qualcosa, con una spesa media per famiglia di 178,60 euro (in calo del 3% ri-spetto ai saldi dell’anno scorso).

In Sicilia, probabilmente, queste cifre saranno ancora inferiori visto il potere d’acquisto dei siciliani, notevolmente sotto la media nazionale italiana. A causa del carobollette e dell’inflazione generale (+2.384,42 euro in media a famiglia), da una parte, e di altre iniziative commerciali come il Black Friday, dall’altra, di soldi in tasca ne restano ben pochi per 2 milioni di famiglie siciliane.