In Sicilia anche Crai gruppo Radenza aiuta "Dottor Sorriso" - Ragusa Oggi

In Sicilia anche Crai gruppo Radenza aiuta “Dottor Sorriso”

Doniamo un sorriso. #chihacuorehanaso E’ così che si identifica la lodevole iniziativa benefica che in Crai Gruppo Radenza sta portando avanti in Sicilia.

Un euro in aggiunta alla spesa per una grande operazione di solidarietà a favore della fondazione Dottor Sorriso: fino al 10 marzo su tutte le insegne food e drug appartenenti al gruppo Crai sarà attivo il progetto charity con una raccolta fondi la cui missione è aiutare i bambini a non sentirsi in ospedale.

Per due settimane, in oltre 2.000 negozi di tutta Italia, sarà possibile donare 1 euro in più e il punto vendita omaggerà tutti i clienti che aderiranno con una donazione di un naso rosso dei clown-dottori, professionisti della fondazione.

L’invito rivolto a tutti i clienti che ricevono il naso rosso è poi quello di scattarsi un selfie da condividere su Instagram e Facebook utilizzando l’hashtag dedicato #chihacuorehanaso, per contribuire a diffondere l’operazione “Doniamo un Sorriso”.

La fondazione Dottor Sorriso nasce nel 1995 portando la clownterapia in Italia, con la missione fondamentale di rasserenare la degenza dei pazienti più piccoli in ospedali. Da allora a oggi, ogni settimana i Dottor Sorriso visitano i reparti pediatrici e insegnano ai bambini l’evasione dalla tristezza.

Naso rosso e abito da clown sono gli elementi che rendono riconoscibili i volontari della onlus nei reparti di pediatria degli ospedali in Italia; intrattenitori e giocherelloni portano spensieratezza ai pazienti più piccoli presenti nei reparti.