In Sicilia al via il numero verde contro bullismo e cyberbullismo

Prosegue con forza l’iniziativa della Regione Siciliana e dell’Ufficio Scolastico Regionale per prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole dell’Isola. Gli studenti, i docenti e le famiglie siciliane possono rivolgersi al numero verde gratuito 800 280 000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20, oppure utilizzare la chat live disponibile sul sito https://www.1nessuno100giga.it/helpline/, per ricevere supporto e segnalare casi di abuso.

L’iniziativa rientra nel progetto interistituzionale “1nessuno100giga”, finanziato con circa 2,3 milioni di euro dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale. Il progetto, realizzato in collaborazione con l’Usr Sicilia e in attuazione della Legge regionale 27 del 2021, vede tra i partner la Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets, che gestisce il servizio di ascolto, la Fondazione Carolina e il Movimento MaBasta.

«Negli ultimi due anni il progetto ha coinvolto migliaia di studenti, docenti e genitori con campagne di sensibilizzazione, reti di protezione e supporto alle famiglie», sottolinea l’assessore Mimmo Turano. «Azioni come queste rappresentano un caposaldo per prevenire il bullismo, fenomeno che oggi si estende anche online attraverso i social media. Il numero verde e la chat costituiscono presidi fondamentali per intercettare tempestivamente situazioni di disagio e offrire aiuto concreto. Ai ragazzi che vivono esperienze di bullismo dico: non siete soli, chiedete supporto. Gli strumenti ci sono, le istituzioni sono al vostro fianco».

Il direttore generale dell’Usr Sicilia, Filippo Serra, aggiunge: «“1nessuno100giga” rappresenta un modello di intervento innovativo e strutturato per contrastare bullismo e cyberbullismo. La collaborazione tra istituzioni, scuole e associazioni specializzate permette di fornire a studenti, docenti e famiglie strumenti concreti per prevenire e affrontare questi fenomeni, sempre più diffusi e pericolosi».

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