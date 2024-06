In ricordo del letterato Giovanni Rossino. Appuntamento a Scicli nella Chiesa di Santa Teresa

“Un uomo, una città”. Si ricorda così il professore Giovanni Rossino, critico letterario, poeta, uomo di cultura e ricerca, docente che ha formato centinaia di giovani, in ultimo al liceo classico Tommaso Campailla di Modica, fraterno amico dell’artista Piero Guccione. L’appuntamento è in programma nell’auditorium di Santa Teresa in via Francesco Mormino Penna alle 18 di domani a Scicli.

L’iniziativa è dell’Associazione Armonia Iblea” con il patrocinio del Comune di Scicli. Previsti gli interventi del presidente Adolfo Padua, del sindaco Mario Marino e dell’assessore Valeria timperanza. Le relazioni sono di Raffaele Rossino, Don Ignazio La China e Domenico Pisana. La recitazione di alcuni brani di scritti di Giovanni Rossino è affidata a Carmelo Trovato e Riccardo Maria Tarci. Moderatore Carmelo Massari.

