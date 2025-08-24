In rianimazione l’uomo raggiunto da colpi di arma da fuoco in contrada Fondo Oliva a Scicli

di Pinella Drago – La vittima, sposato e con figli, lotta fra la vita e la morte. Gli spari lo avrebbero raggiunto all’addome colpendo organi vitali. Sottoposto ad intervento chirurgico nella stessa notte del grave fatto di sangue, è ora ricoverato al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. E’ atteso un suo interrogatorio visto che i carabinieri della Compagnia di Modica ed i colleghi del Comando provinciale di Ragusa al momento non hanno una versione diretta del grave fatto di sangue. Pare, comunque, che i colpi da arma da fuoco sarebbero stati più di uno. Ciò farebbe ipotizzare che chi ha agito lo ha fatto nella piena convinzione di colpirlo, fors’anche mortalmente. La vittima, G. R. poco più che quarantenne, versa in gravi condizioni. Nessuno ha visto nulla, la contrada Fondo Oliva alla lontana periferia del centro abitato di Scicli è molto ampia e l’attività investigativa và a misurarsi con lo stato impervio della zona e con il fatto che l’area fosse interamente immersa nel buio. Nell’oscurità della notte si sono sentiti solo i colpi di arma da fuoco poi i soccorsi. Dell’uomo che ha sparato non s’è trovata traccia come anche sul posto non sono state trovate le munizioni. La vittima non gravitava, per la sua attività lavorativa solo nel mondo della pastorizia ma era impegnato anche in agricoltura con un’attività che aveva a monte della frazione di Donnalucata. L’intervento del sindaco di Scicli, Mario Marino, dell’Amministrazione, del Presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili e dei consiglieri. Tutti loro esprimono “profonda preoccupazione per i recenti episodi criminosi che hanno scosso la città e il suo territorio – scrivono in una nota il sindaco Marino e la presidente Ficili – non possiamo accettare che la nostra comunità viva sotto la minaccia della violenza. Scicli ha diritto a sicurezza e giustizia. Il Comune di Scicli rinnova la piena fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura e rivolge un appello alle autorità competenti affinché sia rafforzata con urgenza la presenza sul territorio, in particolare nelle aree rurali e periferiche, le indagini procedano con la massima celerità e la legge venga applicata con fermezza, per ristabilire fiducia e garantire giustizia. Lo Stato deve essere al fianco della nostra comunità. La sicurezza dei cittadini è un bene primario e non negoziabile”.



