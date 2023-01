In provincia di Ragusa in aumento le truffe assicurative on line.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha recentemente segnalato un aumento delle truffe legate a falsi annunci di polizze assicurative per auto e moto su internet. Il fenomeno è in aumento anche in provincia di ragusa dove si è registrato nelle ultime settimane un maggior numero di denunce. Le vittime vengono attirate da siti web apparentemente ufficiali e affidabili, in cui vengono sponsorizzate offerte estremamente convenienti, ma dopo aver effettuato il pagamento scoprono di non essere assicurati e rischiano sanzioni per mancata copertura assicurativa. Per evitare di cadere in queste truffe, la Polizia Postale raccomanda di verificare la veridicità delle proposte contrattuali contattando le compagnie assicurative attraverso i loro canali ufficiali e di controllare su internet se ci sono segnalazioni di altri utenti. Inoltre, si consiglia di verificare sul sito I.V.A.S.S. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) la lista delle compagnie italiane ed estere ammesse ad operare in Italia e l’elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione o di società non autorizzate prima di stipulare un contratto.

