In provincia di Ragusa aumentato l’importo medio richiesto per ogni mutuo. Preferiti quelli a tasso variabile.

nonostante l’aumento dei tassi di interesse, secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nel corso dei primi sette mesi del 2022 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Ragusa è aumentato del 5,4% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 107.427 euro. La provincia è risultata essere l’area della Sicilia dove è stato rilevato l’incremento più elevato.

Se a livello regionale, nei primi 7 mesi dell’anno, gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, in media, 115.208 euro (+1,5% su base annua), guardando agli importi medi richiesti a livello provinciale emerge che l’area che ha registrato la crescita più importante, come detto, è quella di Ragusa (+5,4%, 107.427 euro),seguita da Trapani (+5,2%, 112.334 euro), Siracusa (+5,0%, 111.094 euro) e Messina (+2,2%, 109.061 euro). Valori in crescita, seppur sotto la media regionale, per Agrigento (+1%, 98.165 euro) e Catania (+0,5%, 118.194 euro) mentre a Palermo l’importo medio richiesto (123.394 euro) è rimasto sostanzialmente in linea con quello dello scorso anno.

Sempre a livello regionale, l’osservatorio ha messo in luce come, a causa dell’aumento dei tassi, molti richiedenti abbiano iniziato a valutare nuove tipologie di mutuo tanto è vero che, a luglio 2022, il 29% delle domande di finanziamento raccolte da Facile.it in Sicilia e presentate alle banche era per un mutuo a tasso variabile con cap, percentuale notevole se si considera che fino a pochi mesi fa 9 richiedenti su 10 puntavano al fisso.

Ecco i principali dati emersi secondo lo studio di Facile.it

Provincia Importo medio richiesto

(Gen-Lug 2022) Gen-Lug 2022vs

Gen-Lug 2021 Agrigento 98.165 € 1,0% Caltanissetta 93.337 € n.d Catania 118.194 € 0,5% Enna 102.399 € n.d Messina 109.061 € 2,2% Palermo 123.394 € 0,1% Ragusa 107.427 € 5,4% Siracusa 111.094 € 5,0% Trapani 112.334 € 5,2% Sicilia 115.208 € 1,5% Italia 140.634 € 2,1%