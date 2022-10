In occasione della Settimana della Protezione Civile, apertura delle sedi operative dei vigili del fuoco

La giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, istituita con l’egida dell’ONU, si prefigge di sensibilizzare la collettività sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio, che tenga conto anche delle nuove sfide globali imposte dai cambiamenti climatici.

In occasione di questa ricorrenza, sarà aperta alla collettività le sedi di servizio dei vigili del fuoco del territorio provinciale.



La cittadinanza in visita parteciperà ad un percorso conoscitivo della realtà dei vigili del fuoco, fatta di persone, procedure, veicoli, dotazioni tecniche.

Particolare attenzione è stata posta ai giovani, al mondo dell’educazione e dell’istruzione, detentori della crescita dei valori e della cultura per la società, con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale, per la partecipazione attiva di docenti e classi nelle visite delle sedi VV.F.



Potranno quindi essere visitate le sedi di Ragusa, Vittoria e Modica nei giorni di venerdì 14 e sabato 14 ottobre, nella fascia orari 9-12 e, la sede volontaria di Santa Croce Camerina venerdì 14 nella stessa fascia oraria.