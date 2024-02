In macchina la cocaina, e in casa l’hashish nascosto nell’armadio: arrestata una donna a Vittoria

Cento grammi di cocaina e altrettanti di hashish. Una donna di 34 anni, B.C., è stata arrestata dalla polizia martedì a Vittoria, ed è stata posta ai domiciliari. A seguito di controlli, nell’autovettura della donna – nel vano porta oggetti – sono stati trovati 100 grammi di cocaina. I controlli sono stati quindi estesi anche all’abitazione della donna dove gli agenti hanno scoperto altri 100 grammi di hashish, in parte nascosti in un armadio della camera da letto, e in parte nella cappa aspiratrice della cucina.

La donna è stata quindi arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e posta ai domiciliari. Ieri mattina si è celebrato il processo per direttissima e la donna è comparsa in Tribunale a Ragusa davanti al giudice monocratico, per la convalida. Il pubblico ministero, Ottavia Polipo, ha chiesto che la donna rimanesse ai domiciliari.

Il giudice Gaetano Di Martino ha convalidato l’arresto e su richiesta del difensore della donna, l’avvocato Matteo Anzalone, ha disposto l’obbligo di presentazione giornaliero alla polizia giudiziaria. La donna non ha risposto alle domande e il difensore ha chiesto i termini di difesa per valutare la scelta di richiedere per la donna un rito alternativo. In casa della trentaquattrenne, nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti anche un bilancino di precisione e una macchinetta per sottovuoto che gli inquirenti hanno ritenuto collegata e utilizzata per il confezionamento della droga in dosi

