In effetti ci era mancato: forte vento di Scirocco per tutta la giornata

Il vento non dà tregua alla Sicilia. Erano passati giusto due giorni senza perturbazione ed ecco che per tutta la giornata di oggi, 21 aprile, soffierà un fortissimo scirocco su tutte le zone costiere e non solo dell’Isola.

A essere colpite saranno, soprattutto le coste del Trapanese e del Palermitano, ma in generale la perturbazione riguarda tutte le coste, con potenziale interesse dello settore tirrenico. Le raffiche di vento, secondo gli esperti, potrebbero toccare punte di 100 chilometri orari.

Non sono escluse, dunque, burrasche e mareggiate lungo le coste esposte.

In base alle previsioni, i venti forti si sposteranno poi su “Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri“.