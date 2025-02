Allerta meteo: Ragusa se la cava senza troppi problemi, qualche danno a Ispica

L’allerta meteo arancione emanata ieri, per fortuna non ha causato grossi problemi in provincia di Ragusa. La provincia se l’è cavata con poco: qualche piccolo allagamento, qualche ramo spezzato, ma sostanzialmente niente di serio. L’unico danno rilevante si è registrato a Ispica, dove il nubifragio ha causato importanti conseguenze sulla viabilità. Le forti piogge hanno provocato danni al manto stradale, rendendo necessaria la chiusura di un tratto di strada all’altezza della statale, fino a via Sardegna. Sul posto è intervenuta la polizia locale per garantire la sicurezza degli automobilisti. Sono ancora in fase di valutazione i danni e predisporre, di conseguenza, gli interventi necessari per ripristinare un’adeguata viabilità.

Evoluzione meteo in Sicilia

Anche per la settimana corrente, il meteo sarà instabile. A partire da domani, martedì 11 febbraio, è previsto tempo soleggiato e qualche innocuo annuvolamento. Questa relativa stabilità avrà vita breve: nel fine settimana, infatti, è previsto un peggioramento. Da giovedì-venerdì, approderanno piogge deboli sulla Campania e nel fine settimana il maltempo tornerà a sud.

Pioggia: un sollievo per la siccità?

Nonostante questo inverno sia stato decisamente più piovoso rispetto a quello dello scorso anno, secondo gli esperti la copertura non è stata sufficiente. L’invaso di Santa Rosalia è sotto il 60% della capienza: secondo l’ultima rilevazione dell’Autorità di bacino, emessa a metà gennaio, detiene circa 7 milioni e 300 mila metri cubi di acqua contro i 20 milioni di piena autorizzata.

Ancor più preoccupante è la situazione di Ragoleto: l’acqua è ormai ridotta a meno di 4 milioni di metri cubi su oltre 20 milioni di capienza.

Nonostante le recenti piogge, la quantità di precipitazioni non è stata sufficiente a mitigare la siccità. Le nostre città perdono mediamente la metà dell’acqua immessa nelle condutture. Si disperderebbe circa un litro d’acqua su due.

Foto: meteo Ispica

© Riproduzione riservata