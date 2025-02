Meteo Italia: dal grande freddo al ritorno di correnti sub-tropicali a partire dal 21 febbraio

Le previsioni di 3Bmeteo segnalano che il clima invernale attuale, caratterizzato da temperature sotto la media stagionale, sarà presto sostituito da un aumento delle temperature a partire da venerdì 21 febbraio 2025, grazie all’arrivo di correnti sub-tropicali. Il weekend sarà all’insegna della variabilità, con alternanza tra sole, nubi irregolari e qualche pioggia, soprattutto nelle aree occidentali, in un contesto di temperature diurne ormai più miti.

Il freddo artico e i suoi effetti sull’Italia

In questi giorni, l’Italia è stata lambita da correnti fredde di origine artica, in particolare sui versanti esposti ai venti dei Balcani, come il Nord e la fascia lungo l’Adriatico. Le temperature sono calate di 3-5°C rispetto alla media, con episodi di nevicate moderate, concentrate soprattutto lungo la dorsale adriatica. Tuttavia, l’ondata di freddo non è risultata particolarmente intensa rispetto ad altri eventi del passato, non spingendosi a portare neve al livello del mare.

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo, spiega: “Non si tratta di un’ondata di freddo straordinaria, ma di una dinamica normale per la stagione. L’Italia è rimasta ai margini di un freddo ben più significativo che sta interessando l’Europa orientale.”

Ritorno a temperature miti e alta pressione Da venerdì 21 febbraio, l’arrivo di correnti sub-tropicali favorirà un graduale aumento delle temperature su tutta la Penisola, grazie all’espansione di un campo di alta pressione. Le giornate saranno caratterizzate da un clima più mite, pur mantenendo un certo grado di instabilità con possibili precipitazioni sparse durante il fine settimana. Freddo intenso sull’Europa orientale e Medio Oriente Mentre l’Italia si prepara al ritorno di un clima più mite, l’Europa orientale sta affrontando una delle ondate di gelo più significative degli ultimi anni. In Russia e Finlandia, ad esempio, vi sono state punte di -30°C. Il gelo si estenderà nei prossimi giorni verso il Mediterraneo orientale, la Turchia e il Medio Oriente, dove sono previste nevicate a basse quote. In particolare, le temperature in queste aree potrebbero scendere fino a 10-12°C sotto la media, coinvolgendo Paesi come Giordania, Siria, Iraq ed Egitto.

