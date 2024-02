In condizioni di degrado assoluto il campo base di raccolta e ricovero della protezione civile di Comiso

In questo luogo ci si dovrebber raccogliere in caso di calamità naturali. Ma questo luogo regna il degrado più assoluto. Si tratta del campo base di ricovero della protezione civile di Comiso, finanziato anche con fondi dell’Unione Europea e che da almeno un anno è diventato una discarica di rifiuti in ogni genere.

LA DENUNCIA

A denunciare questa situazione i consiglieri comunali di “Coraggio Comiso”, Salvo Liuzzo e Cristina Betta.

Il campo si trova a pochi passi dal mercato ortofrutticolo e versa in condizioni di degrado assoluto. L’area è impraticabile: i muri di recinzione sono distrutti e il cancello principale è stato divelto. Nonostante le loro richieste ripetute per un intervento di bonifica, fino a questo momento non hanno ricevuto alcuna risposta dall’Amministrazione comunale.

