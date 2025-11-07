In carcere tre egiziani accusati di essere gli scafisti dello sbarco del 3 novembre

Sono finiti in carcere tre cittadini egiziani, ritenuti responsabili dello sbarco avvenuto lo scorso 3 novembre al porto di Pozzallo. Gli uomini sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, poiché gravemente indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Quel giorno, una motovedetta della Capitaneria di Porto aveva soccorso un’imbarcazione in difficoltà nei pressi dell’Isola delle Correnti, a Portopalo. A bordo c’erano 72 migranti di nazionalità bangladese, diretti verso le coste siciliane dopo un viaggio estenuante partito dalla Libia.

L’attività investigativa, condotta congiuntamente dalla Squadra Mobile della Questura di Ragusa e dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, ha consentito di ricostruire le fasi della traversata e di individuare nei tre egiziani i presunti scafisti che avrebbero condotto l’imbarcazione fino al punto di soccorso.

Dopo le formalità di rito, i tre uomini sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Ragusa e posti a disposizione della Procura della Repubblica, che coordina le indagini.

