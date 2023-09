In arrivo a Pozzallo 40 migranti, 4 sono morti. Denunciati tentativi di intimidazione da Guardia Costiera libica

Previsto per domattina intorno alle 6.30 l’arrivo di 40 migranti a Pozzallo; sono dei supersiti messi in salvo dalla nave ong Aurora Sar. È stata nel pomeriggio di oggi l’organizzazione Sea Watch a comunicare il porto di destinazione assegnato dall’Italia dopo l’operazione condotta a nord delle coste libiche. “Abbiamo impedito un respingimento da parte della cosiddetta Guardia costiera libica, con l’aiuto di Pilotes Volontaires” scrive l’organizzazione, aggiungendo che “i 40 sopravvissuti riferiscono che 4 persone sono annegate la notte scorsa” .

Tentativi di intimidazione da parte della Guardia costiera libica

Secondo Sea Watch “la nave pattuglia libica ha tentato di intimidire la nostra nave e ha sequestrato i motori della barca in legno” a bordo della quale viaggiavano altre persone, intercettate dalla Guardia costiera libica e “costrette a tornare in Libia”. I trasferimenti dei migranti da Pozzallo sono quotidiani ma procedono a rilento. All’hot spot di Pozzallo, ci sono 575 persone, e 100 verranno trasferite domattina, quando partiranno alla volta dell’Abruzzo. Due nuclei famigliari sono stati indirizzati in Centri di accoglienza straordinaria, della provincia di Ragusa. Numero imponente di minori non accompagnati alla struttura di contrada Cifali di Ragusa, al confine con il territorio di Comiso: sono 275. Altri 168 migranti sono invece attualmente ospitati nel centro di Modica nell’area attrezzata nell’ex area Asi. foto di repertorio