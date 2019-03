In 7 hanno vinto al Superenalotto ma non lo sanno. Premi da ritirare, tra poco scadono - Ragusa Oggi

In 7 hanno vinto al Superenalotto ma non lo sanno. Premi da ritirare, tra poco scadono

Condividi su:

Mancano solo 7 giorni, per 7 fortunati vincitori, per riscuotere le vincite da 100 mila euro cadauna!

Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, infatti, sono 7 i vincitori che non si sono ancora presentati per la riscossione della vincita legata all’iniziativa speciale “Natale 100×100” di SuperEnalotto SuperStar che in una sola estrazione speciale, il concorso n. 153 di sabato 22 dicembre 2018, ha assegnato ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

Sarebbe davvero un peccato non poter riscuotere una vincita capitata a sorpresa insieme agli altri regali sotto l’albero di Natale. 100 mila euro sembrano davvero una cifra irrisoria se rapportata al montepremi del Jackpot del SuperEnalotto a disposizione per l’estrazione di sabato 16 marzo pari a 120,7 milioni di euro. Ma quanti progetti potrebbero realizzarsi con 100 mila euro? Il viaggio sempre sognato, la tanto desiderata auto nuova?

Si cercano i vincitori e chissà se saranno stati uomini o donne, pensionati o lavoratori, medici o architetti, bidelli o commercianti? Chissà, se quel foglietto dei sogni è andato perso o distrutto per errore nella tasca di un pantalone portato in lavanderia! Chissà.

Quello che tutti noi speriamo è che i vincitori si trovino. Sisal segnala che i fortunati possessori della ricevuta di gioco con il codice alfanumerico vincente legato all’iniziativa “Natale 100×100” hanno ancora soli 7 giorni per riscuotere il premio.

I termini per la riscossione della vincita – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale – scadranno il prossimo venerdì 22 marzo 2019.

I fortunati distratti sono ricercati in 4 regioni: 3 vincitori in Lombardia a Lissone (MI), Arcore (MB) e Borgo San Giacomo (BS), 2 vincitori in Puglia a Bari e Cavallino (LE), 1 vincitore in Sicilia a Caltanissetta e 1 vincitore in Friuli a Gonars (UD).

Nel frattempo SuperEnalotto è già pronto ad offrire una nuova occasione di aggiudicarsi un premio garantito da 100.000€, grazie alla nuova iniziativa“Pasqua 100×100” di SuperEnalotto SuperStar.

Nell’estrazione speciale n.48 del 20 aprile 2019, infatti, saranno di nuovo in palio ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

Sisal ricorda che per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, i consumatori riceveranno un codice alfanumerico univoco col quale concorrere all’estrazione speciale. Attenzione quindi a conservare la ricevuta fino al 20 aprile. Il codice dell’iniziativa speciale è indipendente dai numeri della sestina estratta.

Dettaglio delle vincite conseguite nelle 4 Regioni dei “Wanted di Natale”

(* in grassetto le vincite ancora da riscuotere)

n. 19 sono le vincite realizzate in Lombardia . Le province baciate dalla fortuna sono state Milano (Lissone), Bergamo , Monza Brianza (Arcore), Varese, Como, Pavia e Brescia (Borgo San Giacomo).

baciate dalla fortuna sono state Bergamo Varese, Como, Pavia e n. 6 vincite in Puglia nelle province di Bari, Lecce (Cavallino), Foggia e Taranto

nelle di Foggia e Taranto n. 3 vincite in Sicilia nelle province di Caltanissetta, Palermo e Trapani

nelle di Palermo e Trapani n. 1 vincita realizzata in Friuli nella provincia di Udine (Gonars).Sito ufficiale SuperEnalotto: http://www.superenalotto.it/

Msite ufficiale SuperEnalotto: http://m.superenalotto.it/