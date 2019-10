Imprese più competitive con la digital transformation e le certificazioni di prodotto-servizio. Stamani l'approfondimento a Ragusa - Ragusa Oggi

Imprese più competitive con la digital transformation e le certificazioni di prodotto-servizio. Stamani l’approfondimento a Ragusa

Cresce l’interesse attorno alla digital transformation e alle certificazioni di prodotto/servizio. Stamani ampia partecipazione al convegno che si è tenuto a Ragusa, organizzato da Confcooperative Sicilia, sezione di Ragusa, e dal Gruppo Consulting, con il patrocinio del Comune di Ragusa e della Banca Agricola Popolare di Ragusa. E’ possibile migliorare la competitività aziendale puntando su alcuni strumenti che oggi sono a disposizione delle imprese. Uno dei passaggi da compiere è sicuramente quello di dotarsi sicuramente delle certificazioni di qualità, relative ad un prodotto o ad un processo aziendale, rilasciate da un ente terzo che attesta il raggiungimento degli standard. L’altro strumento a disposizione è senza dubbio la digitalizzazione d’impresa, ovvero la trasformazione digitale dei processi e delle tecnologie interni all’azienda.

Molte le imprese che hanno preso parte ai lavori, durante i quali sono stati presentati anche utili prodotti appositamente creati dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa per le aziende che vogliono investire in queste aree.

“Investire sulle certificazioni prodotto e sulla digital transformation ha un doppio vantaggio – spiega l’ing. Carmelo Mezzasalma Presidente di Gruppo Consulting – perché non solo rende le imprese più competitive in un mercato, oggi, sempre più globalizzato e spietato, ma permette loro di godere di tantissimi vantaggi interni, come la riduzione degli sprechi dovuti a inefficienze organizzative o a carenze sistematiche nei processi produttivi; l’aumento dell’efficacia e dell’efficienza e la riduzione dei costi.”

ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, GLOBALGAP, IFS, BRC, etc: sono solo alcune delle certificazioni approfondite durante il convegno da DNV-GL. Tutti utili strumenti ad appannaggio delle imprese che, avendo il carattere della volontarietà, diventano mezzi utili per mostrare al mercato, e quindi ai clienti, l’impegno e gli sforzi che la singola azienda impiega per offrire prodotti e servizi di qualità.

Molto interessante anche la seconda parte di interventi, curata da GRUPPO CONSULTING, che ha approfondito il tema della digital transformation, fornendo ai presenti un’utile “guida” sui passi da compiere per diventare sempre più digitalizzate. Illustrate anche le varie tecnologie abilitanti a disposizione, come cloud computing, Business Analitycs / Big Data, CRM Customer Relationship Management, ERP – Enterpire Resource Planning e altro.

“I benefici – spiegano Giovanni Gulino e Emanuele Lo Presti di Confcooperative Ragusa – per le aziende sono il miglioramento dell’esperienza dei clienti, la velocità di gestione del business, l’aumento della business intelligence, lo sviluppo di network di comunicazione tra i vari dipartimenti e molto altro. L’ampia partecipazione ha mostrato il diffuso interesse che le aziende iblee mostrano nei confronti di questi argomenti e quindi la loro voglia di mettersi in gioco e di investire per una presenza più solida e competitiva sul mercato internazionale”.