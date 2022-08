Impianto eolico a largo delle coste iblee? Ci piace. Il progetto incassa l’approvazione di Legambiente

L’idea di costruire un impianto eolico a largo delle coste iblee, precisamente in direzione di Pozzallo e Porto Empedocle, incassa l’approvazione di Legambiente Sicilia. Secondo l’organizzazione ambientalista, infatti, si tratta di una buona notizia, considerato che il Mediterraneo è stato fin’ora un luogo di estrazione di gas e petrolio ed invece dovrà diventare al più presto un mare dove produrre energia dal vento.



Nel pieno di una drammatica corsa al rialzo dei prezzi del gas che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, causata dalle speculazioni dei produttori di gas e aggravata dalla guerra in Ucraina, e di una evidente crisi climatica che rischia di far diventare il 2022 l’anno più caldo degli ultimi decenni, con l’emergenza idrica perenne al sud ed adesso anche al nord, le ondate di calore, gli incendi sempre più devastanti, lo scioglimento dei ghiacciai alpini, è urgente procedere alla realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili per chiudere gradualmente tutte le centrali a fonti fossili.

